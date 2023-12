Christmas in love da Zio, festeggia il Natale a casa Zaminga: gli eventi in programma

'Giovediamoci da Zio' e 'Space Q...' sono gli eventi in programma che animeranno via Zaleuco in questi giorni di feste

Christmas in love da Zio.

Durante questo periodo di feste cosa c’è di meglio delle coccole? Il noto locale di via Zaleuco 21 ‘Zio Fedele‘ ha ideato una serie di eventi in occasione delle festività natalizie.

“Fatevi avvolgere dal calore di casa, famiglia, amici – scrive lo staff del noto bistrot – Il calore delle coccole che si trasformano in cibo e drink, dal pranzo, dall’orario del tè all’aperitivo, cena e dopocena”.

Le coccole dei sorrisi di tutto lo staff dello Zio

Tanti gli eventi che lo Zio ha pensato per voi.

I Giovediamoci da Zio, organizzati dai ragazzi dell’Università attraverso le associazioni Ares e Icaro, saranno ancora più magici e colorati dai giochi studiati per questo periodo speciale.

Venerdì 22 dicembre, insieme ai ragazzi dell’università si terrà invece un aperitivo culturale organizzato da Arcigay Space Q.

Le crispellate della tradizione delle Vigilie saranno infine il momento più gustoso di queste feste.

Se andate di corsa e non avete il tempo di fermarvi per uno scambio di doni tra amici, rilassatevi davanti una tisana o uno spritz e datevi appuntamento dallo Zio. E per gli amanti dello sport saranno anche trasmesse le partite più importanti della Champions.

Insomma, lo Zio ha pensato proprio a tutto e a tutti non perdendo di vista le cose più importanti che lo caratterizzano da sempre: accoglienza e scelta dei prodotti semplici e genuini sia per il food che per i drink con i diversi homemade.

“Qui prepariamo i piatti come se li servissimo ai nostri nipoti o genitori – spiega Zio Fedele – E’ questo il nostro segreto con un servizio di qualità, perchè le cose più grandi sono quelle più semplici, qui non si può non sentirsi a casa”.

E le feste si vivono in casa, in famiglia e tra amici…

Per prenotare da Zio Fedele basta contattare il numero 3393149207.