Reggio cambia volto. Ecco come sarà il nuovo terminal della zona porto – VIDEO

“Vi porto con me in un cantiere che forse in tanti non conoscono” inizia così il post pubblicato nel pomeriggio di oggi dal Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà.

Un cantiere che non può e non deve passare inosservato. Si tratta di quello presente, da qualche mese a questa parte, nella zona porto della nostra città. In questo luogo abbandonato da turisti e cittadini, l’Amministrazione Comunale decide di dar vita ad un terminal innovativo, pensate su misura per gli abitanti.

Trecento posti per la sosta delle auto e dei bus, percorso ciclabile e pedonale per non vedenti, punti di ricarica gratuita per auto e bici elettriche. Un luogo all’avanguardia che mancava sul territorio della Città Metropolitana e che a breve vedrà finalmente la luce.

A dimostrarlo non sono solamente le immagini visibili attraverso il video messo online dal nostro Sindaco, ma anche le testimonianze dei lavoratori che in questi mesi hanno lavorato al progetto. “Tra qualche mese qui rimarrà poco da fare” afferma uno degli operai del cantiere del lungomare nord.

“Siamo a buon punto, ma anche qui occorre sempre vigilare affinché tutto prosegua secondo i tempi. Vi terrò aggiornati!” afferma il Sindaco Falcomatà.

Non resta dunque che attendere pazientemente l’epilogo di questa vicenda e sperare che Reggio possa finalmente avere un terminal all’altezza delle sue peculiarità.

