Reggio, nuova campagna di sostegno per l’Hospice via delle Stelle

L’Hospice “Via delle Stelle”, come spesso accade, vive nell’equilibrio instabile del rapporto economico con Asp e Regione Calabria per il pagamento delle prestazioni erogate, con i ritardi si ripetono in modo sistematico. Il tessuto sociale di Reggio Calabria ha sempre sostenuto con contributi economici partecipando a diverse iniziative di solidarietà a favore della struttura leader nelle cure palliative e diventa così importante la condivisione di solidarietà tra la gente comune.

Il Fundraising è un mezzo di raccolta fondi per scopi sociali e sulla piattaforma GoFundMe è partita la campagna per il sostegno finanziario collettivo denominata “Hospice via delle Stelle #ilfattoreumano”, ideata da Fulvio D’Ascola, con la collaborazione di Nicola Saggese presidente dell’Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria O.D.V.”.

I fondi saranno incassati dall’associazione che devolverà l’intera somma raccolta alla Fondazione ”Via delle Stelle”.

“Conoscevo l’Hospice via delle Stelle per la qualità delle cure e per la competenza di tutto il team medico, amministrativo e logistico ed anche per la dedizione di tutti i volontari – afferma Fulvio D’Ascola – Sono entrato in maggiore contatto a seguito di un evento organizzato dall’Associazione “Amici dell’hospice”, realizzato ad ottobre al teatro Cilea, in qualità di sociologo ed esperto di musica nell’angolo talk presentato da Cristina Luvarà. Il concerto realizzato dalla band Pino Daniele Amodonostro di Antonio Rasconà , con ospite Tony Esposito, è stato un grande successo e l’incasso totale netto di circa quattromila euro è stato devoluto alla Fondazione via delle Stelle, senza clamori o conferenze stampa. Per supportare economicamente la struttura reggina è partita su GoFund Me, la raccolta fondi “Hospice via delle Stelle #ilfattoreumano, che sarà gestita e seguita, d’ora in avanti, dall’Associazione “Amici dell’hospice”.

Inizia un nuovo percorso a sostegno della struttura reggina. “Come associazione di volontariato – dice Nicola Saggese- cerchiamo di dare un supporto con le nostre azioni a degenti e familiari, non è sempre facile riuscire a regalare un sorriso ed avremmo bisogno di altre persone che possano supportarci o avvicinarsi a questo mondo. Con Go Fund Me ed il fundraising, come associazione siamo i percettori dei fondi. Nella dicitura sul sito nella campagna promozionale, c’è scritto Raccolta fondi by Fulvio D’Ascola a favore di Nicola Saggese, ma deriva dall’impostazione iniziale dell’app. Cerchiamo in questo modo di diffondere la solidarietà attraverso le nostre pagine social, sicuri che il sostegno della città di Reggio Calabria e non solo sarà importante anche donando piccole somme.”

E’ possibile effettuare le donazioni anche attraverso i social network tramite l’app GoFund Me ed il sito web al seguente link. Il fattore umano dell’Hospice via delle Stelle è sempre in prima linea nella dignità delle cure palliative, con la Fondazione via delle Stelle presieduta dal dott. Vincenzo Trapani Lombardo, che nonostante i ritardi nei pagamenti delle spettanze da parte degli enti preposti ,cerca di dare continuità alla struttura.