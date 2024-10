Reggio, Campionati Italiani Vela: terzo giorno di regate

Il vento era troppo leggero per i laser 4.7, per le tavole e per i Kiteboard che non hanno regatato oggi

Penultima giornata di regate a Reggio Calabria per i Campionati Italiani Giovanili in singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela, giornata caratterizzata inizialmente da un vento sui 12 nodi che è andato a scemare nel primo pomeriggio.

I risultati di oggi:

Optimist

Due le prove disputate oggi per un complessivo di 7 prove totali. A una giornata dalla fine, mantiene la testa Tommaso De Fontes (Circolo Nautico NIC) con 1, 2 di giornata, davanti ad Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva) con 1, 2 ed Alessandro Cortese (Club Velico Crotone) con 7, 4. Scende al 4 posto Marco Gradoni, incappato nella seconda bandiera gialla.

Laser Radial

Una prova sul campo dei Laser Radial sempre dominato da Matteo Paulon (Yacht Club Cannigione). Al secondo posto Antonio Persico (LNI Napoli) e al terzo posto Cesare Barabino (Yacht Club Olbia).

Per le classifiche provvisorie: CLICCA QUI

Domani sarà l’ultimo giorno a Reggio Calabria e si incoroneranno i Campioni Italiani Giovanili 2019 nelle classi Optimist, Laser Radial, Laser 4.7, Techno 293 OD, RS:X Youth, e Kiteboarding al termine delle regate. Non saranno date partenze dopo le 15.30 e le premiazioni si terranno sulla spiaggia area concerto alle 17.00. Saranno presenti il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, il presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero, Gianni Latella, Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria e Umberto Giordano, Dirigente settore Turismo del Comune di Reggio Calabria.