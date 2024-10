Reggio, caso di Coronavirus a Palazzo Campanella: dipendenti in quarantena

Disposta la chiusura per sanificare i locali

Come da prassi è stata disposta la chiusura per sanificare i locali e la quarantena di quattordici giorni per tutti i dipendenti che sono stati a contatto con un soggetto, risultato positivo, all’interno di Palazzo Campanella.

La positività è stata riscontrata all’interno del reparto Risorse Umane, e a seguito del rilevamento è partita l’attività dell’ASP che ha contattato tutti coloro i quali sono stati a contatto con il dipendente.