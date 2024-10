Reggio, Castorina: ‘Aver scongiurato default è risultato epocale’

“Mentre tanti pontificavano sulla concreta possibilità di un default finanziario per il Comune reggino, e mentre tanti altri già esultavano anteponendo l’interesse personale al bene della città, noi con un lavoro silenzioso e certosino, condiviso con il Governo nazionale, abbiamo cancellato il rischio del dissesto finanziario per il Comune di Reggio Calabria.”

“Da oggi, consegniamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, una città libera, che può guardare con maggiore speranza al futuro”.

A dirlo è il capogruppo in Consiglio Comunale e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Antonino Castorina.

“200 milioni di euro in tre anni, e altrettanti a tasso zero senza vincolo di destinazione e da restituire in trent’anni, rappresentano la chiave di volta con cui rilanciare la Reggio di domani”.

“Tutti i creditori vedranno riconosciute le loro spettanze, potremo finalmente ridurre le imposte comunali e rendere i servizi essenziali migliori, senza più dover vivere con la spada di Damocle della carenza di fondi che pende sulla nostra testa”.