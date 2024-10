Reggio, chiusura gazebo. Lo sfogo di Donato (Matteotti): ‘Pago 30.000 mila euro l’anno. A Montecarlo…”

Uno sfogo duro che testimonia la rabbia di un imprenditore in difficoltà e che cerca invano di dialogare con le istituzioni. Ad oggi l’unico gazebo rimasto chiuso con i sigilli ancora in bella vista è quello della ‘Gelateria Matteotti’.

Durante la riunione di ieri presso la sede della Confcommercio, tra gli imprenditori reggini c’era anche Roberto Donato, titolare della nota gelateria ‘Matteotti’.

“Davanti al mio locale non si può nemmeno sostare. Se domani venite a prendervi un caffè, i militari intervengono e vi invitano a spostarvi – spiega Roberto Donato durante la riunione di ieri all’interno della sede di Confcommercio – Dove sta la concorrenza leale? Però io pago 30.000 euro l’anno di 100 metri schifosi di terreno. A Montecarlo affitto un attico di 100 metri con la stessa cifra. Quando smonteremo per ristrutturare allora ci potranno chiedere le modifiche ma non adesso in modo retroattivo. Gli adeguamenti vanno fatti alle nuove strutture. Pretendo che mi facciano lavorare sulla struttura esistente su cui sto pagando un piano di rientro di 1543 euro al mese”.