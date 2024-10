Reggio, chiusura scuole nella giornata di domani

L’allerta meteo di grado arancione, indetta per la giornata di domani, causerà la chiusura delle scuole nella giornata di domani: 25 novembre.

Lo comunica il Sindaco Falcomatà sulla propria pagina Facebook.

Cari studenti e genitori, purtroppo l’allerta metro continua anche se è di colore arancione.

Quindi vi anticipo che sto per firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole comunali per domani per consentire ai tecnici di verificare eventuali problemi ai plessi scolastici e proseguire le operazioni di rimozione del fango e dei detriti dalle strade.