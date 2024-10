Reggio, Confcommercio a sostegno delle aziende dopo la crisi causata dal Covid-19

Il Consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria composto da Confcommercio, presieduta da Gaetano Matà, e dalle OO.SS. di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILtucs rappresentate dai segretari generali Samatha Caridi, Rita Raffa e Sabrina De Stefano, in una seduta svoltasi nei giorni scorsi ha deliberato l’istituzione del Comitato Territoriale per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in conformità al Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile.

L’obiettivo è sostenere lavoratori e aziende del Commercio-Terziario della provincia fornendo indicazioni utili ad incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali anticovid. Le imprese potranno ottenere supporto e formazione affinché i protocolli interni siano coerenti con i dettami normativi (art 13, punto 2 del Protocollo sicurezza) consentendo la prosecuzione delle attività aziendali e garantendo ai lavoratori, al contempo, le corrette condizioni di sicurezza.

Il Comitato oltreché del supporto delle parti socie e del direttore dell’Ente Avv. Fabio Giubilo, sotto il profilo tecnico scientifico si avvale del coordinamento dell’ing. Viviana Fedele, RSPP – esperta in materia di Sicurezza Luoghi di Lavoro, del supporto della psicologa dott.ssa Silvia Tigani, del dott. Demetrio Sartiani esperto in sicurezza. Attivati canali di condivisione e confronto con la sede Inail di Reggio Calabria.

L’Ente, mettendo a sistema le professionalità coinvolte e l’esperienza maturata sulle tematiche della sicurezza, ha attivato una serie di iniziative concrete volte a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro per le Aziende del Terziario (documenti di valutazione rischi aziendali atti a prevenire il rischio di infezione COVID-19) e, soprattutto, ha progettato e realizzato uno strumento di formazione – disponibile nei prossimi giorni – utile a fornire ai lavoratori le corrette informazioni relative a protezione e contagio nei luoghi di lavoro; uso dispositivi protezione individuale; comportamenti da tenere sul posto di lavoro.