Reggio, Consiglio Comunale: prima convocazione il 12 Luglio

Si comunica che il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria in prima convocazione il 12 luglio prossimo alle ore 10.00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1)piano di riequilibrio finanziario pluriennale art 38. D.L 34/2019 convertito con modificazioni con legge n. 58 del 28 giugno 2019;

2) riconoscimento debiti fuori bilancio ( lavori di somma urgenza a seguito di nubifragio dei giorni 27- 28 ottobre ed 3-5 novembre 2018;

3) modifiche al regolamento Tosap – art 11 passi carrabili.