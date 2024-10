Reggio, Corso Sud a CityNow: “Basole già deteriorate. Che fine ha fatto l’ultimo tratto?”

La storia recente del Corso Garibaldi e delle sue tre facce raccontata da CityNow attraverso le parole dell’arch. Giuseppina Vitetta, responsabile della Soprintendenza reggina, ha riacceso i riflettori sulla via principale della città.

Una storia tutta riggitana, l’abbiamo definita, perchè in oltre un decennio, le varie amministrazioni reggine che si sono succedute, non sono riuscite ancora a consegnare alla città un volto uniforme del corso principale, manifestando tutt’altro che unità e spirito di collaborazione.

Il Comitato Corso Sud interviene sulla questione rievocando i fatti di quel periodo e manifestando, ai nostri microfoni, il punto di vista dei residenti.

I residenti lamentano oggi la mancanza di attenzione del quarto pezzo di corso, ovvero quello compreso tra via Caprera e via Gaeta.

“Nessuno ha preso ancora in considerazione il pezzo di strada che va dal Calopinace fino a piazza Garibaldi – continua il presidente del Comitato Corso Sud – Leggo che il corso si presenta con tre facce. A nostro avviso la via principale è divisa in quattro pezzi. Il tratto iniziale (o finale) non è mai stato interessato dai lavori. E’ un tratto buio che avrebbe bisogno di una nuova visione”.