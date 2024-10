Reggio, cosa ne pensano i reggini della ruota panoramica?

C’è stata ieri, nel cuore di Reggio Calabria, l’inaugurazione della ruota panoramica che dominerà il lungomare di Reggio Calabria almeno fino al termine del mese di Giugno. In occasione del “primo giro” della giostra, abbiamo ascoltato ai microfoni di CityNow alcuni cittadini presenti all’evento. Ecco cosa ne pensano della nuova attrattiva.

E' la novità che a Reggio non c'è stata mai. E' un divertimento soprattutto per i giovani. Io penso che si sarebbe potuta fare in un altro posto. Personalmente avrei optato per il tempietto, o anche a Pentimele. Nel centro, secondo me, non si sarebbe dovuta montare.