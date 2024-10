Inaugurazione ruota panoramica, Gallo: “Davvero bella, ideale per attirare i turisti”

Oggi l’inaugurazione della ruota panoramica, reggini curiosi di scoprire questa nuova attrazione, inserita nel cuore della città.

Presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Giovanni Latella, assieme all’imprenditore Ivan Montenero, titolare dell’azienda che ha portato la ruota panoramica in riva allo Stretto.

Tra i curiosi quasi si confonde anche il presidente della Reggina Luca Gallo. Il massimo dirigente amaranto si è congratulato per il ‘nuovo arrivo’ in città, vale a dire la ruota panoramica.

“Davvero bella, speriamo faccia divertire soprattutto i bambini, è questo il primo pensiero che mi viene in mente guardandola. E’ l’attrattiva ideale per i turisti, tante città importanti ce l’hanno in europa e nel mondo. Da oggi, tra queste, c’è anche Reggio Calabria”.