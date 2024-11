“Reggio d’autore”: confermato il concerto di Cristiano De Andrè al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Dopo il successo del concerto-evento della Premiata Forneria Marconi con Roberto Vecchioni, che ha riaperto il Palacalafiore lo scorso 27 febbraio e il trionfo di Sergio Cammariere di sabato scorso, confermato per il prossimo sabato 9 maggio il concerto di Cristiano De Andrè alò Teatro Cilea di Reggio Calabria, terzo appuntamento di “Reggio d’Autore”, la prima edizione della rassegna organizzata da Ruggero Pegna con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria, fortemente voluta dall’ Assessore alla cultura Patrizia Nardi. L’evento, inizialmente programmato per il 24 aprile, è stato definitivamente confermato per il 9 maggio, a causa della sopraggiunta comunicazione di indisponibilità del teatro per quella data. Il concerto di De Andrè, come è stato per i precedenti, fa parte anche del ricco programma di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29ma edizione della rassegna-festival regionale del Miglior Live d’Autore ideata e diretta dallo stesso promoter lametino. Cristiano De Andrè, uno dei cantautori oggi più amati, sia per i suoi successi sia per l’enorme patrimonio artistico e umano ereditato dal padre Fabrizio, sarò in concerto per la prima volta a Reggio Calabria. La prevendita partirà già domani nei punti abituali e Ticketone (Reggio: New axi, corso Garibaldi n. 330 e B’art, a fianco teatro).

“Una rassegna di grande musica d’autore – afferma Pegna – ha quasi l’obbligo di dedicare una serata ai De Andrè, storia della canzone cantautorale che ha accompagnato ed accompagna varie generazioni. Cristiano è un autore e un musicista eccezionale, straordinario polistrumentista, ma anche, secondo me, l’unico credibile interprete ed esecutore delle canzoni di suo padre che porta dal vivo in modo impareggiabile ed emozionante, se vogliamo anche con una nuova energia. Penso di poter dire che, ormai, è un repertorio unico, grazie anche alle incredibili somiglianze, alla voce, alle sensibilità artistiche, mai come in questo caso indissolubilmente legate da un dna inconfondibile. Ricordo – prosegue Pegna – che nel 1998 accompagnò il padre in uno dei suoi ultimi concerti proprio al Palasport di Pentimele a gennaio e, poi, il 13 agosto nell’ultimo concerto di Fabrizio al Teatro al Castello di Roccella. Ora tornerà da protagonista del palcoscenico del Cilea per un concerto davvero imperdibile!”.

Per questo appuntamento con Cristiano De Andrè del 9 maggio al Teatro Cilea, per il quale è prevedibile lo stesso successo e l’identica magica atmosfera del concerto di Cammariere, i biglietti hanno anche gli stessi prezzi (compreso diritto di prevendita): platea numerata euro 34,50, palchi prim’ordine euro 29,50, palchi secondo ordine euro 25,50, palchi 3° ordine euro 20,50, loggione euro 17,50.

(Prevendita nei punti abituali e Ticketone. Informazioni allo 0968441888e al sito www.ruggeropegna.it .

Fatti di Musica prosegue nel frattempo con i concerti di Fabrizio Moro il 27 marzo al Garden di Rende e Loredana Bertè il 16 aprile al Teatro Rendano di Cosenza. Già confermato anche l’unico concerto in Calabria dei Subsonica per il 13 prossimo agosto.