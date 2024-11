Reggio d’Autore: stasera al teatro Cilea Sergio Cammariere

Dopo il successo del concerto-evento della Premiata Forneria Marconi con Roberto Vecchioni che ha riaperto il Palacalafiore lo scorso 27 febbraio, questa sera a Reggio Calabria arriva per la prima volta nella cornice dello storico Teatro Cilea il cantautore crotonese Sergio Cammariere. Ad accoglierlo, il sold out del teatro registrato con qualche giorno di anticipo. In arrivo fan ed estimatori da tutta la regione. A pochi mesi dalla pubblicazione del bellissimo album “Mano nella mano”, il musicista e compositore calabrese sarà accompagnato da una grande band: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni ed, eccezionalmente, Fabrizio Bosso alla tromba. L’evento costituisce il quarto appuntamento di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29ma edizione della rassegna-festival regionale del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna e, appunto, il secondo appuntamento di “Reggio d’Autore”, rassegna fortemente voluta dal nuovo assessore alla Cultura Patrizia Nardi. Stasera, Sergio Cammariere riceverà il “Riccio d’Argento” di “Fatti di Musica”, premio ai Migliori Live d’Autore di ogni stagione, realizzato dal celebre orafo crotonese Gerardo Sacco che, per la speciale occasione, lo consegnerà personalmente al suo conterraneo. Il concerto inizierà alle ore 21.00. Le porte del teatro si apriranno al pubblico alle ore 19.30.

Intanto, proprio nel pomeriggio, parte la prevendita dei biglietti del successivo appuntamento di “Reggio d’Autore” confermato per il prossimo 24 aprile sempre al Teatro Cilea con inizio alle ore 21.00. Si tratta di un’altra prima a Reggio Calabria: il concerto di Cristiano De Andrè, uno dei cantautori oggi più amati, sia per i suoi successi sia per l’eredita artistica e umana ricevute dal padre Fabrizio. “Una rassegna dedicata alla musica d’autore – afferma Pegna – non poteva non dedicare una serata ai De Andrè, storia della canzone cantautorale e di varie generazioni del nostro Paese… Cristiano è un autore e un musicista eccezionale, straordinario polistrumentista, ma anche, secondo me, l’unico credibile interprete delle canzoni di suo padre che esegue in modo impareggiabile ed emozionante. Nel 1998, accompagnò il padre in uno dei suoi ultimi concerti proprio al Palasport di Pentimele, ora tornerà da protagonista del palcoscenico per un concerto davvero imperdibile!”.

Per il concerto di Cristiano De Andrè del 24 aprile al Cilea i biglietti, in vendita da oggi, avranno gli stessi prezzi del concerto di Cammariere, compreso diritto di prevendita: platea numerata euro 34,50, palchi prim’ordine euro 29,50, palchi secondo ordine euro 25,50, palchi 3° ordine euro 20,50, loggione euro 17,50. Prevendita nei punti abituali e Ticketone (REGGIO CALABRIA: New Taxi 330, corso Garibaldi tel. 0965332383 e B’Art, a fianco teatro, tel. 0965332908, corso Garibaldi; LAMEZIA T.: Uffici Pegna, corso Nicotera n. 237, tel. 0968441888; LOCRI: Agenzia Persephone, via Garibaldi 30, tel. 096422469; SIDERNO: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, tel. 0964381397 via dei Salici; ecc.). Info: 0968441888 www.ruggeropegna.it .