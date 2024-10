Reggio, degrado al rione Modena. Arriva l’ennesima segnalazione – FOTO

La città continua a vivere in questi giorni l’emergenza legata alla raccolta dei rifiuti.

Centinaia i cumuli di sacchetti e micro discariche avvistate in città che, seppur in modo minore rispetto alle settimane passate (proprio in queste ore è in corso il piano di emergenza straordinario di pulizia e controlli) occupano quasi ogni angolo della città.

Se è vero che al rione Marconi, l’emergenza sembra essere rientrata, tuttavia a pochi passi dal quartiere popolare reggino, nelle strade e vie più nascoste e meno trafficate, vige ancora il totale degrado da terzo mondo e sono sempre più insistenti le segnalazioni che arrivano in redazione con foto, video e commenti negativi che mostrano il volto peggiore di Reggio. L’ultima denuncia da parte dei nostri lettori segnala il degrado lungo il perimetro del cimitero di Modena. A pochi passi dal camposanto della periferia reggina non ci sono solo rifiuti urbani. C’è di tutto e di più.

Detriti di ogni tipo, materiale edile di risulta, resti di televisori, stufe, lavatrici, reti e teloni aziendali, lamiere etc. Una situazione vergognosa che i residenti sono costretti a sopportare quotidianamente.

Sotto le foto di questa mattina del rione Modena e del rione Marconi.