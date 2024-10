Reggio, il Duomo ospiterà la Santa Messa Pasquale Interforze

La celebrazione della Santa Messa Pasquale Interforze si terrà presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria.

QUANDO

La Messa sarà celebrata martedì 2 aprile 2019, alle ore 11:00.

Ad officiare quest’anno il precetto pasquale interforze sarà l’Arcivescovo S.E.R. Monsignor Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia.

Nel darne comunicazione il Generale di Brigata Vincenzo Paticchio, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, rivolge con piacere un invito di partecipazione al tradizionale appuntamento nel Duomo di Reggio Calabria a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai dipendenti dell’Amministrazione Civile in servizio e in quiescenza, alle loro famiglie, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché a tutti coloro i quali vogliono condividere questo momento celebrativo in preparazione per le Forze Armate e di Polizia alla Santa Pasqua del Signore.