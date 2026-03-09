Reggio, EcoHub punta su GEELY: nuova mobilità smart in città

Nel momento in cui il mercato dell’auto chiede scelte più ragionate – tra elettrico, ibrido e nuove abitudini di mobilità – c’è un nome che sta guadagnando attenzione per un motivo molto concreto. GEELY non si presenta come una “novità” fine a sé stessa, ma come un marchio che arriva con basi industriali solide e una proposta centrata su tecnologia utile, sicurezza e valore.

Il punto di forza è chiaro: alle spalle c’è Zhejiang Geely Holding Group, una realtà internazionale che riunisce e coordina più brand automobilistici e che negli anni ha investito in ricerca, piattaforme e sviluppo prodotto. Nel perimetro del gruppo e delle sue attività rientrano marchi noti anche al pubblico europeo come Volvo Cars, Polestar, Lotus e la joint venture legata a smart (con Mercedes-Benz). In pratica, oltre al logo GEELY, c’è un ecosistema che ha già dimostrato di saper lavorare su standard di qualità, elettrificazione e software di bordo.

Per il consumatore questo si traduce in una conseguenza importante: quando un’auto è il risultato di un’industria strutturata, non è solo questione di design o prezzo, ma di affidabilità del progetto, disponibilità di tecnologie collaudate e capacità di costruire un’offerta coerente nel tempo. È qui che si inserisce l’idea di premium smart: un’esperienza più ricca e moderna, con un approccio pragmatico alla fruibilità quotidiana.

Tecnologia Geely: due strade, stesso obiettivo

Oggi molti automobilisti sono davanti a un bivio: passare al full electric oppure scegliere un’elettrificazione più flessibile. GEELY risponde con due proposte centrali in questa fase:

GEELY EX5: SUV 100% elettrico, pensato per l’uso reale. EX5 è la risposta per chi vuole l’elettrico senza complicazioni: autonomia dichiarata fino a 430 km WLTP (con nota: 410 km con specifica configurazione pneumatici) e ricarica rapida DC 30-80% in circa 20 minuti. Sono numeri che parlano a chi usa l’auto tutti i giorni ma vuole anche la tranquillità di poter affrontare tratte più lunghe con una pausa “sensata”, non un’attesa interminabile. GEELY STARRAY EM-i: SUV Super Hybrid, autonomia estesa e flessibilità. Per chi invece non vuole dipendere sempre dalla ricarica, STARRAY EM-i punta su una formula più elastica: autonomia combinata fino a 943 km WLTP e fino a 83 km in modalità 100% elettrica WLTP, con tecnologia EM-i Super Hybrid orientata a efficienza e usabilità quotidiana. In altre parole: elettrico quando conviene (soprattutto in città), ibrido quando serve (viaggi, imprevisti, ritmi intensi).

Sicurezza e serenità: il valore post-acquisto

Oltre a motorizzazioni e infotainment, c’è un punto che spesso pesa più di tutto: la tranquillità nel tempo. GEELY qui gioca una carta decisiva con una struttura di garanzie molto chiara:

6 anni o 150.000 km di garanzia

di garanzia 8 anni di garanzia sulla batteria

In un mercato in cui l’elettrificazione spaventa ancora per “cosa succede dopo”, questa impostazione riduce una parte importante del rischio percepito. EcoHub dichiara di aver scelto GEELY perché è un marchio che si presta a essere raccontato con prove, numeri e trasparenza, non con slogan.

EcoHub valorizza GEELY con un approccio da mobility hub: test drive per trasformare la scheda tecnica in esperienza reale; consulenza personalizzata (utilizzo urbano/extraurbano, percorrenze, esigenze familiari o professionali); chiarezza su dotazioni e garanzie, così la valutazione non si basa su “sensazioni”, ma su elementi verificabili.

L’intervista al CEO di EcoHub – Giuseppe Barillà

D. In una frase: perché EcoHub ha deciso di puntare su GEELY? R. “Perché unisce tre cose che oggi le persone cercano davvero: tecnologia utile, sicurezza percepibile e garanzie chiare. Non è un brand di passaggio: dietro c’è un gruppo industriale che dà sostanza al progetto.”

D. Molti automobilisti sono indecisi tra elettrico e ibrido. Come li guidate nella scelta? R. “Partiamo dalle abitudini: dove si vive, quanta strada si fa, se c’è la possibilità di ricaricare e quanto si viaggia. Poi facciamo ciò che spesso manca: si prova l’auto su strada. È lì che capisci davvero comfort, assistenze alla guida, facilità d’uso e sicurezza.”

D. Cosa significa, concretamente, “premium smart”? R. “Significa avere un’esperienza più completa (dotazioni, comfort, sicurezza), ma con una logica intelligente: niente complicazioni inutili, e soprattutto valore reale per quello che paghi.”

D. E dal punto di vista della tranquillità nel tempo? R. “Le garanzie contano. Parliamo di 6 anni o 150.000 km e 8 anni sulla batteria: per molte persone è la differenza tra ‘mi piace’ e ‘mi fido’.”

Oggi scegliere un’auto significa scegliere anche un modo di vivere la mobilità: più efficiente, più consapevole, più semplice. GEELY entra in questo scenario con una proposta premium smart che mette insieme contenuti reali, garanzie chiare e due soluzioni diverse per esigenze diverse: EX5 per chi vuole il full electric senza complicazioni, STARRAY EM-i per chi cerca la flessibilità di un super hybrid con autonomia estesa.