Reggio, maxi evasione fiscale: il conto delle imposte non versate

A precisazione di quanto oggetto del Comunicato Stampa odierno, cui si fa seguito, si rappresenta che, relativamente alla maxi evasione fiscale riportata nello stesso ed indicata in 4 miliardi di euro, quest’ultimo importo, come già specificato, deve intendersi quale valore corrispondente ai complessivi maggiori ricavi constatati rispetto a quelli riportati nelle dichiarazioni annuali presentate dalla Società verificata.

A seguito dello scomputo dei correlati costi, sono state quindi rideterminate le Imposte dovute e non versate con riferimento all’IRAP per oltre 6 milioni di euro e all’IRES per oltre 47 milioni di euro.

Relativamente alla Imposta Unica sulle Scommesse, rideterminata in oltre 71 milioni di euro, si conferma che il predetto importo scaturisce dall’applicazione delle previste aliquote alla maggior base imponibile constatata, pari ad oltre 1 miliardo di euro.