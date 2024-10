Reggio, Falcomatà: ‘Al via distribuzione buoni pasti’

Giuseppe Falcomatà, Primo Cittadino di Reggio Calabria, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post mediante il quale da il via alla distribuzione dei primi buoni spesa per il sostegno alimentare alle persone più fragili.

Domattina verranno distribuiti i primi buoni spesa per il sostegno alimentare alle persone più fragili. Abbiamo lavorato anche di notte per poter consegnare la prima parte prima di Pasqua e ringrazio di cuore il settore welfare e i volontari per questo. Iniziamo da chi è più in difficoltà con la consegna dei primi buoni a oltre 750 famiglie reggine e così continueremo nei prossimi giorni.