Reggio, Falcomatà annuncia un tris di appuntamenti

Al centro, a sud e al nord della città sono previsti tre momenti molto attesi:

l’inaugurazione del nuovo sistema di illuminazione a led con telecontrollo a Pellaro, il 19 dicembre alle 18;

la riapertura della palestra di Archi il 20 dicembre alle 18;

la riapertura del Parco Federica Cacozza il 21 dicembre alle ore 10;

Ricucire, restituire, innovare e alla fine riunirsi per constatare l’esito del lavoro tutti insieme.

Cura per i bambini, per lo sport e per la sicurezza.

Sono queste in sintesi le parole chiave della nostra agenda cittadina per la prossima settimana.

Ognuno porti qualcosa – come si dice in questi casi- ma sopratutto la curiosità di partecipare.