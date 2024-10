Reggio, Falcomatà: ‘Appena rientrato da lungo giro per consegna mascherine’

Attraverso un video postato sulla propria pagina Facebook, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, racconta il primo giorno di consegna delle mascherine alle famiglie più fragili. Al video-racconto, il Primo Cittadino ha allegato queste parole:

Sono appena rientrato da un lungo giro per la consegna delle prime mascherine alle famiglie più fragili. Siamo partiti dalla periferia estrema, da Vinco e Pavigliana, due frazioni dove si è registrato uno dei primi decessi per Coronavirus della nostra città. Ed è stata l’occasione per porgere a quella famiglia le condoglianze da parte dell’intera comunità reggina. Proseguiremo nei prossimi giorni con altre consegne, dando priorità alle persone più a rischio.