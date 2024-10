Reggio, Falcomatà sospende la riscossione dei canoni di affitto per gli alloggi popolari

Il Comune di Reggio Calabria sospende la riscossione dei canoni di affitto degli alloggi popolari fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Dopo il rinvio degli avvisi di pagamento per le imposte locali, l’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà sospende per l’emergenza Coronavirus anche il pagamento degli affitti per i cittadini residenti in alloggi del patrimonio residenziale pubblico.

Una decisione che va incontro alle famiglie meno abbienti del territorio comunale, nata anche in seguito all’istanza formulata all’Amministrazione comunale da alcune sigle sindacali, SUNIA – CGIL e SICET CISL, che rappresentano appunto i diritti degli inquilini.

Il provvedimento, assunto su impulso del sindaco Giuseppe Falcomatà, è stato disposto grazie al lavoro congiunto promosso dal settore Finanze e Tributi, guidato dall’Assessore Irene Calabrò e dal settore Edilizia Residenziale Pubblica, attraverso il delegato Giuseppe Sera, con il coinvolgimento dei rispettivi Dirigenti e funzionari.