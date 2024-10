Reggio, Falcomatà: ‘Stiamo lavorando ad un percorso di inserimento lavorativo’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 29 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico.

La prima novità è che oltre al commercio a domicilio, ci sarà la possibilità del commercio da asporto. Stiamo valutando l’ipotesi che si possa espandere uno spazio dedicato ai gazebo, per permettere di ripartire nel migliore dei modi mantenendo lo stesso numero di tavolini. Ma non è sufficiente.

Tutti gli esercizi commerciali non hanno prodotto TARI. Io non posso chiedere loro di pagarmi quei mesi, nei quali non hanno prodotto nulla. E abbiamo chiesto questo al Governo.