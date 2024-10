Reggio, la Federazione autonomi bancari incontra i candidati del M5S

Stamattina abbiamo avuto il piacere di ospitare, presso il nostro punto d’incontro sito sul Corso Garibaldi, una delegazione della F. A. B. I. Federazione Autonoma Bancari Italiani nelle persone di Santo Catalano, Paolo Ginestra, Michele Surace e Antonio Pugliesi.

Il loro sindacato ci ha posto chiaramente alcune problematiche significative, che non sono di esclusivo interesse dei bancari, poiché di interesse più collettivo, ripercuotendosi su tutto il tessuto della nostra città e del territorio ricadente nell’area di Reggio Calabria città metropolitana.

La chiusura di alcune filiali, il problema del personale che si riduce, la ndrangheta ed il malaffare, che per mezzo di strozzini, avranno la strada maggiormente spianata, sostituendosi così, agli istituti di credito, con il serio rischio di inquinamento del tessuto imprenditoriale locale. Un territorio con un numero sempre più esiguo di filiali ed agenzie bancarie, rischia concretamente che i servizi (bancari) essenziali vengano a mancare. Servizi deficitari soprattutto per le piccole imprese in sofferenza per la liquidità mancante. Ecco, alla luce di queste evidenti difficoltà, ci rendiamo disponibili per qualsiasi tipologia di azione politica, in maniera da essere vicino ai lavoratori bancari e alle imprese locali e alle famiglie che inevitabilmente ne sono interessati. Il movimento 5 stelle è sempre attento alle difficoltà della gente perché nasce dalla gente e nessuno deve rimanere indietro.

Il candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria Rinaldi Giancarlo.