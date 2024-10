Reggio Film Fest, Maurizio Mattioli a CityNow si racconta tra passato e futuro del cinema

Al Reggio Film Fest un’autentica star del cinema, numerosi e famosi i film dell’attore romano, universalmente riconosciuto per la sua bravura e simpatia, qui a Reggio Calabria insieme al regista Christian Marazziti per presentare una Webseries dal grande valore scientifico e culturale:

In famiglia all’improvviso è una campagna promossa da Salute Donna onlus, Salute Uomo onlus e WALCE onlus e realizzata grazie al contributo non condizionato di MSD Italia con l’obiettivo di far conoscere il percorso diagnostico e terapeutico del tumore del polmone, che negli ultimi anni si è evoluto grazie ai progressi scientifici.