Reggio, fontane nel degrado. Barreca: 'Partiti dalla monumentale. Tanto lavoro da fare'

Sollecitata dal nostro reportage e a seguito della nostra denuncia delle fontane in pieno degrado del centro storico di Reggio Calabria, l’amministrazione comunale si è messa all’opera per il ripristino della “normalità”.

Ad occuparsene il delegato Franco Barreca che ha preso a cuore la questione, promettendo di ridare decoro a quelli che, un tempo, erano ritenuti non solo fonti d’acqua ma anche punti di incontro o di riferimento.

La prima, ad essere interessata da un intervento di manutenzione, è stata la fontana monumentale situata in corrispondenza del tapis roulant, tra la via marina ed il Corso Matteotti.

“Al momento siamo concentrati su questa – ha spiegato Barreca a CityNow. Si sta lavorando a step. Prima lo scarico principale per il deflusso delle acque che ancora non è del tutto liberato e necessita di un ulteriore intervento per completare il lavoro di pulizia. Mentre è stato liberato lo scarico della vasca. Ora si dovrà procedere solamente alla pulizia dell’impianto di riciclo delle acque.

Ci siamo occupati, inoltre, di liberare gli ugelli della vasca alta per ripristinare gli zampilli che la caratterizzavano e l’uscita dall’alto è ora funzionante. Abbiamo provato gli augelli per verificare l’impianto. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare.

Il prossimo passaggio – ha aggiunto il consigliere comunale delegato – riguarderà il lavaggio della fontana con la giusta cautela e dopo, aver sentito la Soprintendenza, trattandosi di un monumento, si procederà con interventi di pulizia esterna. Un passo alla volta per dare vita nuova alla fontana”.