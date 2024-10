Reggio, forti raffiche di vento, sradicato un albero in Via Marina

Il forte vento continua a preoccupare i reggini. Dopo la notte, per molti trascorsa insonne a causa delle forti raffiche di vento proveniente da nord, questa mattina i danni si manifestano davanti all’Istituto Tecnico Economico ‘Raffaele Piria’ sulla Via Marina alta del centro città. L’immagine testimonia come un grosso albero si sia adagiato sulla strada proprio di fronte all’istituto scolastico reggino. Dalle prime ore di questa mattina, gli operai si sono impegnati per la rimozione dell’arbusto e per liberare la strada dai rami che limitavano il traffico.

Il vento ha sfiorato i 100 km/h causando diversi danni soprattutto nelle periferie della città.