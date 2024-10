Reggio, fugge ad un posto di blocco: giovane ritrovato nella notte

Fuga rocambolesca ad un posto di controllo della Polizia Municipale nella giornata di ieri. Individuato nella notte il fuggitivo che stamattina è stato rintracciato presso la propria abitazione.

Un’ulteriore fuga da un posto di controllo si è consumata nella giornata di ieri nei in zona collinare della città. Ed infatti un veicolo, al fine di evitare un posto di blocco organizzato dalla Polizia Municipale in uscita dal centro, con una manovra repentina invertiva il senso di marcia, andando a collidere con un muro, ma riuscendo comunque a proseguire la fuga.

Il personale si poneva nell’immediatezza all’inseguimento ma non riusciva ad intercettare l’autovettura che guadagnava la fuga facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. A seguito di una certosina attività di verifica dei sistemi di videosorveglianza in loco, protrattasi per tutta la notte, si riusciva a risalire ai caratteri alfanumerici della targa del veicolo in fuga di cui erano noti marca, modello e colore, perché annotati dalla pattuglia operante.

Nella prima mattinata di oggi l’auto, recante i segni dell’impatto, veniva rinvenuta presso l’abitazione del conducente, un giovane di 21 anni. Il soggetto, invitato, presso il Comando di viale Aldo Moro per gli adempimenti del caso, ammetteva le proprie responsabilità e veniva deferito all’a.g. per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.