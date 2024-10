Reggio, il Gallina Calcio si trasforma in ‘Perugia Football Academy’

Da giorno 25 agosto, la società Gallina Calcio con in testa il Presidente Martorano comunica a tutti i tesserati, i tifosi, i socio sostenitori e agli Sponsor, diventa a tutti gli effetti Perugia Calcio Football Academy.

Grazie alla volontà del Presidente e del responsabile affiliazioni del Sud Italia Marco Barci è stato possibile portare a termine questa bellissima iniziativa.

“Un altro passo –ha dichiarato Martorano ai microfoni di CityNow- è stato fatto per far si che la Società Gallina Calcio possa diventare una realtà non solo locale, ma anche provinciale e regionale. Il nostro obiettivo è poter dar una mano ai nostri piccoli ragazzi a realizzare il sogno di diventare calciatori.”