Reggio, giostre in silenzio per i bambini autistici – VIDEO

Un bellissimo esempio di inclusione sociale. In queste ore (precisamente dalle 18 alle 20 di venerdi 20 settembre) tutti i giostrai del Tempietto hanno operato un adattamento sensoriale delle loro attrazioni, spegnendo luci e i suoni, per consentire a tutti i bambini di potersi divertire con gioia in un ambiente protetto e adatto alle loro sensibilità.

All’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, hanno aderito con grande sensibilità e disponibilità gli operatori dello spettacolo viaggiante che sono collocati presso l’area Tempietto in occasione delle feste mariane. Il silenzio per un pomeriggio è sinonimo di divertimento, e unisce nello svago e nella felicità di poter salire sulle giostre tutti i bambini.