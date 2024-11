Reggio, il 21 marzo il concerto di primavera al Cilea pro Hospice

La Fondazione ”Via delle Stelle” ha organizzato per il 21 marzo un concerto di primavera al Teatro Cilea pro Hospice. Un’ottima occasione per festeggiare la vita e l’eccellenza che la Fondazione esprime sul territorio, e che l’orchestra giovanile ”F. Cilea”, diretta dai Maestri Dario Siclari e Francesco Petè, desidera condividere con la cittadinanza. I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione per l’attività di assistenza ai malati ed alle loro famiglie.

Il dott. Vincenzo Trapani Lombardo, Presidente della Fondazione, ringrazia l’Orchestra, il Comune, la Provincia di Reggio Calabria, L’Agave, I’M6 Company e Galadesign per la disponibilità e la sensibilità dimostrata.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso i locali dell’Hospice, il dott. Trapani Lombardo ha inoltre sottolineato come l’associazione di due entità come l’Hospice e l’Orchestra giovanile del teatro F. Cilea, è significativa per il messaggio di sostegno alla vita ed alla speranza che l’Hospice e la Fondazione intendono trasmettere alla popolazione tutta.

La Vicepresidente dell’Orchestra Giovanile del Teatro F. Cilea signora Milena Calarco ha manifestato l’entusiasmo di tutta l’orchestra per l’iniziativa e sottolineato il grande impegno e la professionalità dei ragazzi apprezzati in sede locale e nazionale. Ha preso quindi la parola il Maestro Pepè direttore dell’Orchestra che ha illustrato il programma che prevede un repertorio di musica classica e arrangiamenti in chiave moderna di pezzi classici ad opera del Direttore Siclari.

Le Dottoresse Ines Barbera e Francesca Arvino dell’Hospice, hanno ribadito l’impegno di tutti gli operatori nelle attività a supporto dei malati e delle loro famiglie e manifestato il loro vivo compiacimento per questa occasione offerta gratuitamente dall’Orchestra Giovanile del Teatro F. Cilea che si è già distinta per la sua bravura e generosità.