Reggio, il 4 maggio al Parco Caserta ‘Naturalmente al Parco..pattinaggio libero, fitness, danza e percorso Salute e Benessere’

ll Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, in collaborazioni con Federestetica e Confacconciatori, Confcommercio Reggio Calabria e con lo staff tecnico dell’istruttrice Irene Musolino, comunica che si svolgerà domenica 4 Maggio a Parco Caserta, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, “Naturalmente al Parco…..pattinaggio libero, fitness, danza e percorso Salute e Benessere”.Dopo il successo ottenuto con la precedente manifestazione , Parco Caserta si colloca tra le migliori location dell’ hinterland cittadino quale punto di aggregazione per tutta la famiglia.La mission della Federazione Hockey e Pattinaggio è quella della promozione sportiva del pattinaggio a rotelle. Disciplina che ha formato parecchi atleti calabresi che hanno regalato e continuano a regalare alla nostra regione svariati titoli sia in campo nazionale che internazionale.Si precisa la gratuità a tutte le attività programmate.