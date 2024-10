Reggio, il giovane Mirko lancia ‘Pubblicità’

“Pubblicità” è l’ennesima scommessa di Mirko Lucisano, un giovanissimo cantautore di Reggio Calabria di soli 18 anni, con la musica nel cuore sin da piccolissimo.

Il singolo uscito nella giornata di domenica, è la prima pubblicazione a seguito dell’album “Aurora”, ed è stato apprezzato sin da subito da giovani e non solo, tanto da aver totalizzato migliaia di visualizzazioni già nelle prime 24 ore. Grazie alla presenza del brano su Spotify, è possibile ascoltarlo da qualunque parte del mondo.

“E’ una canzone -afferma Mirko ai microfoni di CityNow- che ho scritto in un periodo difficile, e la particolarità del brano è che è stato scritto tutto in una notte. Ho deciso di pubblicarla a parte rispetto all’album per contestualizzarla in un modo decisamente suo.”

“Perchè pubblicità? Sta a significare -continua- un momento nel quale si mette un punto finale, un po’ come accade in TV al termine di una trasmissione. Era un mio piccolo “conto in sospeso” da dover risolvere prima della partenza verso il Tour.”

