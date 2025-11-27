Gran finale di Reggio in Jazz: evento clou con Simona Molinari

Sabato 29 novembre 2025, alle 21:15, il sipario del CineTeatro Odeon si aprirà per un imperdibile gran finale della quindicesima edizione di Reggio in Jazz. La serata promette emozioni straordinarie, con artisti di grande talento pronti a regalare un’esperienza musicale unica.

A dare il via all’evento sarà il chitarrista reggino Fortunato Trefiletti, che lo scorso 6 giugno ha pubblicato il suo primo disco, “When a Butterfly Goes Away”, interamente scritto da lui. Il suo live sarà un’anticipazione emozionante per ciò che seguirà, dando il via a una serata che si preannuncia ricca di sorprese musicali.

Il vero e proprio clou della serata sarà l’esibizione di Simona Molinari, una delle voci più affascinanti del panorama swing e jazz italiano. L’artista, con il suo “Kairos tour”, porterà in scena un concentrato di emozioni, passioni e riflessioni, con il suo inconfondibile stile elegante e intrigante. Alla fine della sua performance, il pubblico vivrà il desiderio di intraprendere un viaggio dentro i tempi densi della vita.

Simona Molinari: un talento in crescita

Simona Molinari è anche la cantante che firma e interpreta la sigla di “I delitti del Barlume” e la canzone dei titoli di coda dell’ultimo film di Giovanni Veronesi, “Romeo è Giulietta”.

Come sottolineato da Peppe Tuffo e Tony Maida, anime dell’associazione Naima, che ogni anno sogna e crea il festival, “Reggio e l’intera area metropolitana si prospettano un sabato davvero indimenticabile”.