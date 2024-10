Reggio in salute, in programma Virtual Meeting sul sistema sanitario

Prosegue l’attività di Anci Giovani Reggio Calabria che intende approfondire ed analizzare tematiche di interesse collettivo per confrontarsi su soluzioni possibili e praticabili da adottare nei vari livelli istituzionali, a dichiararlo è Miriam Idone Coordinatrice Metropolitana di Anci Giovani Reggio Calabria.

Dopo la grande partecipazione del format sullo Sport come Anci Giovani abbiamo deciso di affrontare il tema della Sanità dichiara la Idone, sviluppando ed analizzando le più svariate esperienze e portando la testimonianza di chi è in prima linea a vario livello nella lotta al Covid-19.

Il Virtual Meeting afferma Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato alle Politiche Giovanili è la modalità migliore per concretizzare lo slogan di Stare a Casa ma allo stesso tempo proseguire la nostra attività istituzionale di confronto a vario livello necessario ed indispensabile per realizzare ed adottare le migliori misure per fare fronte alla pandemia in atto.

Il Virtual Meeting dichiara Anci Giovani sarà svolto in diretta Facebook sulla pagina di Antonino Castorina è vedrà la partecipazione del dott. Domenico Minniti, del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, del Vice Sindaco Avv. Riccardo Mauro, di Mary Foti Garante dei Diritti degli animali al Comune di Reggio Calabria, Matteo Trapani Consigliere Comunale a Pisa e Costituzionalista, Vincenzo Porpiglia dell’ufficio di Bangui (RCA), Isabella Papa infermiera, Antonio Laganà dell’ATS Brianza.

A trarre le conclusioni dell’appuntamento l’on.Dalila Nesci della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.