Reggio, intitolazione della scalinata Maria Bottari

Martedì 6 marzo ore 15.30 Intitolazione della Scalinata a Maria Bottari.

È una grande soddisfazione afferma – Bruna Siviglia Presidente della Biesse – l’intitolazione della scalinata sita nei pressi del Liceo scientifico Leonardo da Vinci a Maria Bottari.

Circa un anno fa avevo fatto richiesta all’amministrazione comunale di Reggio Calabria per quanto riguarda la Toponomastica Femmile di intitolare una via o un monumento a questa Donna straordinaria reggina Maria Bottari. La mia richiesta è stata subito accolta e ringrazio per questo di vero cuore il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’intera commissione Toponomastica del comune di Reggio per aver accolto la mia richiesta in tempi rapidi.

Dunque proprio in prossimità della giornata internazionale della Donna questa cerimonia di intitolazione alla quale l’intera cittadinanza è invitata a partecipare, assume in significato ancora maggiore. Maria Bottari è stata un insegnante che si è spesa senza riserve non solo nell’ambito della scuola ma anche nel mondo del volontariato e della cultura ricoprendo ruoli importanti all’interno di varie associazioni, un esempio a cui guardare per il grande amore e per l’enorme impegno a favore delle fasce deboli e dei meno fortunati.

Alla cerimonia saranno presenti le istituzioni , il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente della Commissione Toponomastica Giuseppe Cantarella e i famigliari di Maria Bottari. A ricordare la figura di questa straordinaria Donna Roberta Schenal Referente Regionale della Commissione Toponomastica Femmile socia dell’associazione. Sono davvero emozionata continua Bruna Siviglia è una grande soddisfazione per me, frutto di tanto lavoro e di tanto impegno, far si che la storia di Maria Bottari possa essere ricordata così mi riempie il cuore di gioia.

La targa che abbiamo donato è la memoria storica di una grande Donna che ha onorato la nostra terra.