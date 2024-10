A Reggio la prima edizione del progetto “L’Italiano va in scena”

Sì è concluso Venerdì 14 Settembre c/o la sede operativa dell l’International Academy Arts, Culture & Formation, con la consegna degli attestati di partecipazione la prima edizione del progetto “L’Italiano va in scena “.

Il precorso formativo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Georgia in Calabria, ha visto impegnati giovani e giovanissimi georgiani , 4 ore a settimana, a partire dal mese di luglio, in un corso innovativo strutturato con l’obiettivo di insegnare la lingua italiana attraverso le tecniche teatrali. Il progetto è stato condotto dalla Direttrice didattica Eszter Szocs, e dal direttore artistico Giorgio Pangallo.

I contenuti progettuali sono stati : 1. apprendimento ed approfondimento delle strutture comunicative della lingua italiana attraverso le tecniche teatrali: utilizzo del corpo nello spazio, role playing e dialoghi 2. criteri teatrali di narrazione, lettura espressiva, comprensione testo e grammatica.