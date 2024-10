Reggio, la Madonna della Consolazione torna ‘a casa’ – FOTO e VIDEO

Tra le preghiere dei fedeli e il grido di 'Viva Maria' non sono mancati attimi di 'paura' per le sorti dello storico quadro raffigurante Maria della Consolazione

La madre di tutti i reggini rientra nella Basilica dell’Eremo.

Sostenuta e spinta da una schiera immensa di fedeli, Maria della Consolazione, è stata riaccompagnata all’interno dell’Eremo nel pomeriggio di ieri.

Dopo il percorso inverso del 14 settembre, dall’Eremo alla Cattedrale, la vara, che sarà presto sottoposta a restauro, è rientrata nella chiesa dell’Eremo, sotto lo sguardo dei rappresentanti istituzionali e centinaia di fedeli.

Leggi anche

Inizialmente prevista per domenica scorsa, la processione è stata poi rinviata per le cattive condizioni climatiche a causa dell’allerta meteo. Tra le preghiere dei fedeli e il grido continuo di ‘Viva Maria‘ non sono mancati attimi di ‘paura’ per le sorti dello storico quadro raffigurante Maria della Consolazione.

All’altezza di Palazzo Campanella, lungo la via Cardinale Portanova, la Vara ha scontrato un cavo della luce, allentandosi. All’ingresso della Basilica dell’Eremo, la croce presente sopra la corona si è staccata, cadendo.

Quanto accaduto testimonia l’urgenza nel sottoporre a restauro la Vara, che subisce ogni anno migliaia di sollecitazioni e micro vibrazioni che ne indeboliscono la struttura.

[custom_video numerazione=”1″ /]