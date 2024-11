A Reggio la manifestazione sportiva “Suburra”

Armed U.S. Marine

Nei giorni 10-11 settembre, si svolgerà una manifestazione sportiva di SOFTAIR, denominata “SUBURRA”, organizzata dall’ASD S.A.G. rc (Soft Air Group Reggio Calabria). La località dell’evento è sita a Zomaro (Cittanova) e comprende anche il Comuno di Canolo e altre frazioni dei paesini siti nelle vicinanze.

Parteciperanno all’evento varie Associazioni Sportive di Softair per un totale di circa 80 persone vestite in mimetica e armate di ASG elettriche (di potenza max 0.99J, come da legge), che trascorreranno la giornata a svolgere la “MISSIONE” assegnatagli.

Tramite coordinate GPS andranno alla ricerca di Obiettivi in cui svolgeranno delle “simulazioni di operazioni militari”. L’evento è diviso in due giornate, il sabato sarà dedicato all’arrivo dei club partecipanti, pranzando e cenando insieme.

La domenica mattina all’alba (ore 6) invece avrà vero e proprio inizio il Torneo “SUBURRA”. La manifestazione si concluderà alle ore 18, con le foto di rito e la premiazione dei club partecipanti.

I dettagli della manifestazione alla quale prenderà parte il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, saranno resi noti alla stampa domani mattina alle ore 11 a Palazzo Campanella nella sala Monteleone.