Reggio, la Polizia Locale premiata tra le migliori d'Italia

La Polizia Locale di Reggio Calabria si è aggiudicata il premio nazionale di sicurezza urbana 2022 indetto da Anci con il patrocinio del Ministero dell’Interno nella categoria miglior progetto, oltre che una menzione speciale per il progetto pilota G.O.A.C. (Gruppo Anti Contraffazione) per le attività svolte nell’anno 2021.

Il primo dei due prestigiosi riconoscimenti è stato assegnato per le attività di rilevamento e verbalizzazione delle occupazioni abusive di immobili svolte in sinergia con altri attori istituzionali in aree complesse del territorio comunale che ha consentito di censire oltre 150 immobili e deferire all’Autorità Giudiziaria circa 125 persone, delle quali 6 in stato di arresto, per vari reati predatori.

Il Gruppo operativo anti contraffazione è stato insignito per aver svolto numerosi servizi anche in altri comuni facenti parti del progetto (Napoli e Bari) mettendo a sistema best practices condivise e canali informativi comuni finalizzate al miglioramento del servizio. Il premio è stato consegnato dal Ministro dell’Interno Piantedosi e dal presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI Enzo Bianco presso i locali della Camera dei deputati al Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti, all’Assessora alla Polizia locale Giuggi Palmenta e al Comandante Salvatore Zucco, accompagnati ad una rappresentanza di ufficiali ed agenti del Corpo.

La cerimonia si è svolta in occasione della presentazione del rapporto nazionale sulle attività di Polizia locale dell’anno 2022. Parole di elogio e compiacimento sono state espresse dai rappresentanti istituzionali di palazzo San Giorgio per i prestigiosi riconoscimenti.