Reggio, la quarantena all’ex Polveriera

“Decisamente questo periodo buio e triste che ci ha colto tutti all’improvviso e che tutti stiamo attraversando non è stato affatto facile da affrontare per nessuno, figuriamoci per le fasce deboli, vulnerabili la cui emergenza rappresenta un ulteriore dramma in aggiunta alle difficoltà quotidiane già esistenti. Perciò vivere in un ghetto come l’ex Polveriera ai tempi del Coronavirus è impossibile, ma ciò nonostante da settimane noi famiglie rimaste nella baraccopoli cerchiamo, per come possiamo e nei limiti delle nostre possibilità, di rispettare le direttive governative e locali per dare il nostro contributo al contrasto del contagio da Coronavirus. Non tutti noi siamo dotati di dispositivi di protezione individuale come d’altronde tutta la popolazione lamenta da giorni viste le difficoltà nel reperire le mascherine. L’emergenza da virus vissuta qui all’interno delle nostre baracche appare come una missione impossibile. Pur non volendo uscire di casa per non trasgredire l’ordinanza e rispettare le direttive, la scarsa condizione strutturale ed igienico-sanitaria delle abitazioni non ce lo permette poiché all’interno di quest’ultime non vi sono le giuste ed adeguate condizioni per farlo dignitosamente.

Infatti da due anni siamo circondati dalle macerie delle baracche demolite dalla ditta prescelta dal Comune per effettuare la bonifica mai del tutto ultimata. Per tali motivi noi famiglie già prima del Coronavirus vivevamo in uno stato di perenne emergenza, degenerata in questi giorni ancor di più mettendo in grave pericolo non solo noi famiglie dell’ex Polveriera, ma anche la salute di tutta la cittadinanza circostante all’area. Questo ghetto non solo rappresenta una gabbia sociale ma soprattutto appare agli occhi di tutti come una vera e propria bomba ecologica inesplosa, che ogni giorno mette a repentaglio l’incolumità di tutti a prescindere dalla cultura dalla cultura di origine”