Reggio, la rabbia di Falcomatà: ‘Troppi dubbi su dati Regione. Errori anche sul dato dei decessi’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 8 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

Commentiamo quella che è stata la retromarcia della Regione Calabria di vietare la diffusione dei dati al GOM. Siamo contenti di questo, si è capita la magra figura fatta. I bollettini erano diventati un punto di riferimento per tutti noi. Ringraziamo i medici, i paramedici…i cosi detti soldati silenziosi, non è mai abbastanza. Grazie a tutti loro ci hanno fatto recuperare fiducia ed orgoglio nei confronti della sanità della nostra città.

E’ stato un dietrofront parziale, nel senso che adesso anche a livello provinciale potrà offrire quel bollettino serale però aggiornato ai dati cristallizzati alle 14.30. Questa è la revisione successiva che ha fatto pomeriggio la Regione. Restano però irrisolti parecchi nodi rispetto a questa situazione. Ho letto commenti che sono frutto di frusrtazione. Perchè se a me vengono vietate alcune cose, chi me lo dice non le rispetta? Questa è una cosa che va evitata.

La Città Metropolitana ha 97 comuni. Dobbiamo capire se i tamponi vengono effettuati nei vari comuni, suddivisi per sesso e per età. Il cittadino ha diritto ad un’informazione puntuale. Ha diritto di attingere dalle Istituzioni quelle che sono le info ufficiali. Abbiamo detto sin dall’inizio di non dare retta alle Fake News e siamo riusciti a farlo. Ci siamo fidati dei dati del GOM, abbiamo stabilito un rapporto di fiducia e ci siamo sentiti parte di quella battaglia. Non ce la potete togliere. Dovete fornirci info più dettagliate.