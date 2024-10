Reggio: l’accusa del PD: ‘Forza Italia polemizza su drammi umani causati dalla Santelli’

Prendiamo atto che nel momento più drammatico della storia della città degli ultimi anni il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria prova a polemizzare sul dramma umano che un nutrito gruppo di cittadini Siciliani hanno vissuto per colpa di una gestione da principianti portata avanti dai vertici regionali di Calabria e Sicilia e dalle loro ordinanze pulcinella ad affermarlo sono i Consiglieri Comunali del Partito Democratico Antonino Castorina, Rocco Albanese, Nancy Iachino, Enzo Marra, Mimmo Martino e Paola Serranò.

Reggio Calabria si risveglia scossa e turbata affermano gli esponenti di Forza Italia ed hanno ragione! I motivi però sono altri affermano gli esponenti del Pd.

Reggio Calabria è turbata dal fatto che l’ordinanza regionale della Santelli è di fatto carta straccia se c’e’ chi è arrivato indisturbato chissà da dove fino a Villa San Giovanni senza controlli e senza regola alcuna; Reggio Calabria è scossa dal fatto che mentre il primo cittadino Giuseppe Falcomatà era in prima linea al Porto di Villa San Giovanni c’era chi comodamente da casa provava come uno sciacallo a polemizzare sul nulla senza comprendere che se c’e’ qualcuno che ha consentito di sostare e dormire a più persone provenienti da chissà dove a Reggio Calabria questi non è certamente Falcomatà ma il consenso o peggio ancora il silenzio complice del Presidente della Regione Calabria che giustamente da Roma o forse da Arcore da direttive e massime di esperienza per interposta persona.

Ci chiediamo proseguono gli esponenti del Pd con quale faccia intervengono gli esponenti di un partito che non c’e’ e che in questi anni non c’e’ mai stato (Forza Italia) per polemizzare su fatti causati dalla confusione che i due presidenti di Regione hanno causato ai danni di Reggio Calabria.

Sosteniamo con forza e convinzione concludono gli esponenti del Pd l’azione del Sindaco Giuseppe Falcomatà in prima linea tutta la notte a Villa San Giovanni per risolvere i disastri causati dai due presidenti di Regione ed agiremo in difesa di Reggio Calabria in tutte le forme a noi consentite per fare chiarezza su chi ha disposto, su chi ha consentito e su chi ha fatto finta di non sapere che una parte di persone alloggiasse a Reggio Calabria creando di fatto un pericolo di contagio per la nostra città.

Il Partito Democratico di Reggio Calabria amministra la sua comunità con un obiettivo chiaro: difendere Reggio Calabria dal Virus, dagli sciacalli e dai cattivi profeti che pontificano senza mai essere in trincea.