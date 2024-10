Reggio, l’AIDO celebra la “Giornata per la donazione e il trapianto di organi e tessuti”

Anche a Reggio si celebra l'importante Giornata per la donazione e trapianto di organi e tessuti

L’ufficio stampa della sede reggina A.I.D.O. informa la cittadinanza che domenica 14 aprile si svolgerà la XXII “Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti”.

L’iniziativa è il momento centrale della campagna “Diamo il meglio di noi” promossa dal Ministero della Salute , dal Centro Nazionale Trapianti e dalle associazioni di settore, che organizzeranno eventi di sensibilizzazione ed informazione in centinaia di città italiane. La promozione della cultura della donazione – ricorda il Ministero –è al centro della legge 91 dell’1 aprile 1999 che ha istituito la Rete Nazionale Trapianti , che oggi conta sul lavoro quotidiano di 15.000 persone tra operatori sanitari,medici e infermieri, coordinatori ,operatori dei trasporti uniformemente distribuiti sul territorio italiano.

La Giornata, arricchita da manifestazioni ed eventi, ha anche il sostegno e la collaborazione delle Regioni e Province Autonome, Enti Locali e Istituzioni sanitarie.

Obiettivi dell’iniziativa:– informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della donazione e del trapianto di organi; promuovere una costante presa di responsabilità delle Istituzioni per rispondere ai bisogni dei cittadini in attesa di trapianto; sviluppare una corretta informazione in tema di prelievo e trapianto di organi da parte dei mezzi di comunicazione; trasmettere una migliore e più diffusa consapevolezza del ruolo di ogni cittadino e del diritto di manifestare la propria volontà; incrementare le registrazioni di dichiarazioni di volontà positive- ridurre le opposizioni al prelievo; aumentare il numero dei trapianti.

La legge 91/’99 che disciplina il prelievo di organi e di tessuti e regolamenta le attività di trapianto, obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, compie in questo mese 20 anni. Oggi possiamo e dobbiamo festeggiare per i risultati positivi che hanno permesso a decine di migliaia di persone di tornare alla vita grazie al trapianto. Da rilevare che in questi ultimi tre anni, grazie all’aumento delle donazioni, è sensibilmente aumentato il numero dei trapianti.

La legge 91/’99 ha riconosciuto il prezioso lavoro fatto da AIDO prima della legge, in particolare nella fase di discussione preliminare, tanto che l’articolo 2 riporta che l’attività Istituzionale viene svolta in collaborazione con le associazioni di volontariato per promuovere iniziative di informazione.

L’AIDO reggina,che solo qualche giorno fa ha concluso una significativa manifestazione con la componente studentesca delle scuole di ogni ordine e grado della città metropolitana, è impegnata,come si sa, a informare correttamente i cittadini affinché possano esprimere una scelta consapevole. Oltre alla raccolta diretta dei consensi, AIDO è partner del progetto “Una scelta in Comune” perché ha ritenuto importante aumentare la raccolta della manifestazione di volontà fra tutti i cittadini italiani.

Nei giorni scorsi sono stati raggiunti 5 milioni di dichiarazioni di volontà inserite nel Sistema Informativo Trapianti, di cui circa 1 milione 400 mila sono le manifestazioni raccolte da AIDO. Un traguardo importante che mostra però che solo il 10% dei cittadini maggiorenni si è finora espresso. Il lavoro da fare è ancora molto.