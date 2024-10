Reggio, l’emergenza rifiuti si allenta. Impianto di Sambatello di nuovo operativo

Parola mantenuta. Ai microfoni di Citynow, nel corso delle nostre ‘Piacevoli Chiacchierate’, il vice sindaco di Reggio Calabria con delega all’ambiente Armando Neri aveva assicurato sulla rapida operatività dell’impianto di Sambatello.

“La città si trova in emergenza negli ultimi giorni perchè l’impianto di Sambatello è pieno di rifiuti sino al tetto, ho visitato personalmente il capannone. Per questo motivo non può raccoglierne altri, da qui nasce il problema delle micro discariche che non possono essere ripulite.

LEGGI ANCHE

Entro pochi giorni arriverà il certificato di omologa da Crotone, una volta arrivato l’ok i camion potranno nuovamente partire da Sambatello direzione Crotone e la situazione tornerà alla normalità”, aveva dichiarato Neri.

L’ok da Crotone è arrivato, l’impianto calabrese ricomincia così ad accettare gli scarti della lavorazione dei rifiuti di Reggio e i primi camion sono già partiti sabato 15 giugno. Circa cento tonnellate al giorno possono essere indirizzate all’unica discarica a gestione privata della Calabria.

[custom_video numerazione=”1″ /]