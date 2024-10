Reggio, manutenzione stradale zona sud e centro storico

Il consigliere delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone informa che sono in corso le operazioni di manutenzione ordinaria stradale e del verde nella zona sud di Reggio Calabria nei quartieri di Ravagnese e Arangea.

Dichiara Burrone: “Al centro storico si sono concluse le opere di manutenzione della via Marina Bassa e Alta mentre sono in corso quelle lungo la via Petrara, Torrione, Possidonea e Aschenez fino a Piazza Castello con una complessiva opera di restyling che interessa strade, marciapiedi e verde pubblico”.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione a cartelli e segnaletica che indicano gli orari e i divieti di sosta e circolazione al fine di agevolare le attività senza aggravare il momentaneo disagio