Reggio, Marra (Fratelli d’Italia): ‘Coronavirus sotto controllo ma la sanità reggina è allo sbando’

Purtroppo da giorni si parla della scadenza contratto di fine mese per circa 70 infermieri, ai quali era già stato rinnovato nel dicembre scorso, visto che erano stati assunti da circa un anno in sostituzione di personale.

Se andranno a casa interi reparti saranno sguarniti di personale qualificato con tutte le relative conseguenze e ripercussioni sui pazienti!

La sanità reggina è già in condizioni di emergenza, poiché viene da anni di piano di rientro dal debito sanitario, con la conseguente impossibilità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza; la mancanza di tale personale considerando anche l’emergenza nazionale del “Coronavirus -covid-19-“ con turni massacranti di tutto il personale medico e infermieristico ( che ringrazio di vero cuore ) non potrà che generare ulteriori preoccupazioni in tutto l’ambiente sanitario.

Il Dipartimento Provinciale di Protezione Civile (FDI) si sta attivando sul territorio con dei referenti per ogni settore delicato ed importante, in cui vediamo carenze da affrontare, ed in questo specifico caso il referente per la sanità è Giuseppe Leonardo, vista la sua professione di Infermiere, il quale si è messo a disposizione per affrontare e mettere all’attenzione delle Istituzioni tutte queste carenze.