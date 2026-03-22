Reggio, gli studenti dell’IC Catanoso-De Gasperi alla finale nazionale dei Giochi Matematici

"Vito e Filippo rappresenteranno il nostro Istituto e la nostra città in un contesto prestigioso e stimolante. Il nostro augurio è che questa esperienza sia per loro un trampolino verso nuovi successi" così il dirigente scolastico

Logica, intuizione e fantasia, gli ingredienti dei Campionati internazionali di giochi matematici, competizioni in cui la capacità di decodificare problemi complessi si trasforma in un gioco appassionante, dimostrando che la matematica è, prima di tutto, un esercizio di pura creatività.

Un’esperienza indimenticabile sperimentata, passo dopo passo, da Vito Valenti e Filippo Pizzuto (Classe II B), alunni dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto” che, il prossimo 30 maggio, voleranno a Milano per la Finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, promossi dal Centro PRISTEM – Università Bocconi.

Storica manifestazione che consentirà agli studenti più promettenti d’Italia di accedere alla finalissima internazionale, che quest’anno si tingerà tutta d’azzurro, disputandosi proprio a Milano, presso l’Università Bocconi, il 25 e 26 luglio 2026.

Leggi anche

I complimenti del dirigente scolastico

“Complimenti vivissimi a tutti i nostri studenti che hanno partecipato all’iniziativa con impegno e voglia di mettersi in gioco e ai nostri docenti che li hanno guidati e motivati – dichiara il Dirigente scolastico Prof. Marco Geria – Un ringraziamento speciale va a Vito e Filippo, che rappresenteranno il nostro Istituto e la nostra città in un contesto così prestigioso e stimolante. Il nostro augurio è che questa esperienza sia per loro un trampolino verso nuovi successi”.

Un percorso che i giovani alunni dell’Istituto reggino hanno portato avanti con passione e determinazione, superando la prima fase dei Quarti di finale, che si sono svolti online il 27 febbraio, qualificandosi allo step successivo, le Semifinali al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, tenutesi lo scorso 14 marzo.

La manifestazione, giunta alla trentatreesima edizione e dal 2008 accreditata dal MIM come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze, è articolata in quattro fasi, nelle quali i concorrenti sono posti di fronte a una serie di quesiti, che devono risolvere in un tempo che si aggira dai 60 ai 90 minuti per la categoria C1 e dai 90 ai 120 minuti per le altre categorie.

Leggi anche

La matematica come palestra di vita

Un’avventura mozzafiato per i giovani ragazzi della Città dello Stretto che, supportati dalla Professoressa Francesca Crea, hanno scoperto come la matematica non sia solo un insieme di formule, ma un linguaggio vivo e appassionante.

Questa esperienza ha permesso loro di guardare il mondo con occhi nuovi, trasformando la sfida logica in una palestra di vita e dimostrando che, con l’intuizione corretta, nessun traguardo è precluso.