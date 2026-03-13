Un giovane reggino ammesso alla finale dei XXIV Campionati italiani di astronomia
Tra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele è secondo a livello nazionale e si appresta a disputare la finale
13 Marzo 2026 - 16:29 | Comunicato Stampa
Gabriele Bascià sosterrà a Monza la finale nazionale dei XXIV Campionati Italiani di Astronomia per la categoria Junior 2. Tra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele è secondo a livello nazionale e si appresta a disputare la finale.
Orgoglio del polo liceale e corso per le eccellenze
Grande orgoglio per tutta la comunità del liceo classico e dell’intero polo liceale che ha contribuito alla preparazione dello studente mediante il corso di formazione per le eccellenze attivato gratuitamente per tutti gli studenti del liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane“.
Studente eccellente del liceo classico, Gabriele brilla nel panorama della competizione scientifica con la seconda migliore prestazione.